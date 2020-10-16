Мадридский Реал примет донецкий Шахтер 21 октября в первом туре группового этапа ЛЧ 2020/21. Какой прогноз на матч Реал – Шахтер и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Шахтер на "Футбол 24" стартует 21 октября в 19:55. Поединок первого тура Лиги чемпионов в рамках группы B пройдет в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано. Команды сыграют без зрителей – власти Мадрида запретили посещение поединка из-за вспышки коронавируса.

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Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Специалисты из William Hill отдают предпочтение именно Реалу. На победу подопечных Зинедина Зидана можно поставить с коэффициентом 1.22. Вероятность ничьи – 6.50. Победу Шахтера считают чем-то фантастическим – потенциальный триумф команды Луиша Каштру оценили аж в 13.00. Наиболее вероятным итогом игры считают победу Реала со счетом 2:0 – коэффициент 6.50.

Компания BWin выставила примерно же такие же котировки. Коэффициент 1.25 – на выигрыш хозяев. Потенциальная победа "горняков" куда менее вероятна – ставки принимают с баллом 10.00. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 6 раз. На то, что в матче будет забито хотя бы 3 гола, принимают ставки с 1.44.

Напомним, незадолго до матча с Реалом Шахтер столкнулся с огромными проблемами. Все началось с того, что Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали положительный тест на коронавирус. Вся команда ушла на изоляцию и прошла повторное тестирование, по результатам которого было выявлено 18 положительных случаев (из них 9 – среди игроков).

К слову, в группе B также выступают миланский Интер и Боруссия Менхенгладбах, которые 21 октября выяснят сильнейшего на Джузеппе Меацца.

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