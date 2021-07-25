Реал определится с будущим Варана уже на следующей неделе – переговоры с Манчестер Юнайтед продолжаются
18:33 - Читати українською
Защитник Реала Рафаэль Варан сохраняет неплохие шансы для переезда на Туманный Альбион.
Манчестер Юнайтед и Реал лишь недавно начали официальный этап переговоров по Рафаэлю Варану, сообщает журналист Мохамед Бухафси в Twitter.
Реал та Манчестер Юнайтед досі не можуть зійтись у ціні за Варана, – AS
Ожидается, что будущее 28-летнего француза решится окончательно на следующей неделе. Действующий контракт защитника со "сливочными" рассчитан до лета 2022-го, Рафаэль защищает цвета королевского клуба с 2011 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.
Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter