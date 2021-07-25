Защитник Реала Рафаэль Варан сохраняет неплохие шансы для переезда на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед и Реал лишь недавно начали официальный этап переговоров по Рафаэлю Варану, сообщает журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

Реал та Манчестер Юнайтед досі не можуть зійтись у ціні за Варана, – AS

Ожидается, что будущее 28-летнего француза решится окончательно на следующей неделе. Действующий контракт защитника со "сливочными" рассчитан до лета 2022-го, Рафаэль защищает цвета королевского клуба с 2011 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги Варан провел 31 поединок, в которых отметился двумя голами.

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