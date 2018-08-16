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Марсело: Мы провалились, и это стоило нам титула

08:45 59 Читати українською
Марсело: Мы провалились, и это стоило нам титула
Марсело / Фото з соцсетей

Защитник мадридского Реала Марсело попытался объяснить причины поражения своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против Атлетико (2:4).

"Футбол – он такой. Победителями становятся те, кто делает меньше ошибок. Сегодня мы провалились, и не хотим повторять эти ошибки, потому что они стоили нам титула. Соперники сделали меньше ошибок и заслужили победу.

Реал – Атлетико – 2:4 – видео голов и обзор матча

Это ошибки, которые возникают в результате усталости, от незначительной тренировки. Многие игроки поздно вернулись с Чемпионата мира, но это нас не оправдывает.

Мы хорошо сыграли и контролировали мяч практически весь поединок. Трудно играть после забитого гола на старте матча. И потом мы провалились в двух моментах, где никогда раньше не проваливались. Это стоило нам ничьи. В экстра тайме мы пытались сделать все возможное, но наша борьба была изнурительной, и, я думаю, это замедлило нас", – цитирует Марсело официальный сайт Реала.

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
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Теги
Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело
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