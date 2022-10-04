"Мы все знаем, что это очень важная игра и нам нужно вернуться на победный путь. Мы хорошо подготовились к этому, и тот факт, что мы не показали хорошей игры в воскресенье, имеет значение. Мы хотим показать другое отношение, другой образ. В чемпионате мы играли против сложного соперника.

Куртуа пока не готов. Не будет Себальоса, который испытывает проблемы с подколенным сухожилием. У меня есть сомнения и относительно Модрича, будет ли он готов полностью.

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Что сложнее – Ла Лига или ЛЧ? Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов. Ла Лига очень важна, но Лига чемпионов – самая важная в футболе, и победа сдесь много значит. Конечно, это два разных турнира. Потому что в одном 38 игр, а в другом – гораздо меньше. В ЛЧ успех и неудачу могут отделить какие-нибудь мелкие детали. Реал на протяжении всей своей истории уделяет этим деталям много внимания.

Куртуа уже гораздо лучше. Мы еще сомневаемся по Хетафе, но вполне возможно, что на следующей неделе он будет доступен против Шахтера и, очевидно, против Барсы.

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Заявления Хави и Месси о закономерности наших титулов? Я не могу это комментировать. У каждого свое мнение. Для меня играть в футбол – это много разных вещей, а не просто хорошо контролировать мяч. Вы не добьетесь успеха, если будете хорошо делать только одну вещь, особенно в Лиге чемпионов. Здесь побеждают только самые лучшие.

Шахтер – это команда, у которой много проблем с тренировками, поездками… Они хорошо начали группу Лиги чемпионов, их стиль похож на прошлогодний. Они очень вертикальные, с быстрыми и сильными нападающими для контратак. Эта команда заслуживает большого уважения", – приводит слова Анчелотти Marca.

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