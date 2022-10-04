Лунин может провести еще 3 поединка за Реал – мадридцы хотят приберечь Куртуа на Эль Класико
Голкипер Реала Андрей Лунин получит шанс проявить себя на воротах мадридского клуба.
Из-за травмы, диагностированной в Куртуа, бельгиец может пропустить три следующих матча Реала, сообщает Marca.
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"Сливочные" хотят, чтобы бельгиец точно сыграл против Барселоны, поэтому у Лунина есть шанс сыграть в обоих поединках против Шахтера в Лиге чемпионов (5 и 11 октября) и с Хетафе (8 октября).
Напомним, Андрей уже сыграл в поединке против Осасуны, который стал первым для Реала, в котором мадридцы потеряли очки в текущем сезоне (1:1). Если прогноз испанской прессы сбудется, то Лунин уже в октябре сможет повторить свой результат в прошлом сезоне, когда суммарно провел в воротах Мадрида всего 4 официальных матча.
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