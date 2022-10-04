"Ми всі знаємо, що це дуже важлива гра і нам потрібно повернутися на переможний шлях. Ми добре підготувалися до цього, і той факт, що ми не показали гарної гри в неділю, має значення. Ми хочемо показати інше ставлення, інший образ. У чемпіонаті ми грали проти складного суперника.

Куртуа поки не готовий. Не буде Себальйоса, який має проблеми з підколінним сухожиллям. У мене є сумніви і щодо Модріча, чи буде він готовий повністю.

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Що складніше – Ла Ліга чи ЛЧ? Я завжди хотів виграти Лігу чемпіонів. Ла Ліга дуже важлива, але Ліга чемпіонів – найважливіша у футболі, і перемога тут багато важить. Звісно, ​​це два різні турніри. Тому що в одному 38 ігор, а в іншому – значно менше. В ЛЧ успіх і невдачу можуть відділити якісь дрібні деталі. Реал упродовж всієї своєї історії приділяє цим деталям багато уваги.

Куртуа вже набагато краще. Ми ще маємо сумніви щодо Хетафе, але цілком можливо, що наступного тижня він буде доступний проти Шахтаря і, очевидно, проти Барси.

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Заяви Хаві і Мессі про закономірність наших титулів? Я не можу це коментувати. У кожного своя думка. Для мене грати у футбол – це багато різних речей, а не просто добре контролювати м'яч. Ви не досягнете успіху, якщо добре робитимете тільки одну річ, особливо в Лізі чемпіонів. Тут перемагають лише найкращі.

Шахтар – це команда, яка має багато проблем із тренуваннями, поїздками… Вони добре почали групу Ліги чемпіонів, їхній стиль схожий на торішній. Вони дуже вертикальні, зі швидкими та сильними нападниками для контратак. Ця команда заслуговує на велику повагу", – наводить слова Анчелотті Marca.

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