Испанских журналистов удивил тот факт, что дорога Шахтера на каждый выездной матч Лиги чемпионов занимает более десяти часов.

"Донецкий Шахтер пережил настоящую одиссею из-за войны на Украине, чтобы поехать в Мадрид и сыграть в матче против Реала в Лиге чемпионов в среду", – пишет El Mundo.

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"Украинская команда не смогла совершить всю поездку на самолете из-за ограничений воздушного пространства в Украине и прибыла в Барахас в 21:30 в понедельник после выезда из Львова утром. В общей сложности донецкий клуб потратил около десяти часов на всю дорогу", – отмечается в материале.

Согласно источнику, из Львова Шахтер добрался в польский город Жешув на автобусе, и только после четырехчасовой поездки протяженностью 200 километров игроки и тренеры основной и молодежной команд, которые также сыграют с Реалом в Юношеской лиге УЕФА, сели на чартерный рейс в местном аэропорту.

Перелёт в Мадрид длится еще четыре часа, так что украинская команда прибыла на матч гораздо более уставшей, чем Реал, из-за всех этих обстоятельств.

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