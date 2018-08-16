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Реал – Атлетико: Эстония потратила на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 млн евро

15 августа 23:05 34 Читати українською
Реал – Атлетико: Эстония потратила на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 млн евро
Реал – Атлетико: Эстония потратила на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 млн евро

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак рассказал об организации матча за Суперкубок УЕФА. Матч проходит в Таллине на стадионе Лиллекюла.

"Государство инвестировало 5 миллионов евро в реновацию стадиона. Федерация добавила еще 2 миллиона евро.

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И оно того стоит, однозначно. К тому же нужно было завершить реновацию стадиона в любом случае.

Что касается организационных расходов, то это нюансы", – цитирует Похлака ТАСС.

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Суперкубок УЕФА
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