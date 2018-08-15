Реал – Атлетіко – відео голів

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Ярмоленко отримає місце в старті Вест Хема на матч з Борнмутом – прогноз англійських ЗМІАнглія — 18:42 1598
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"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євроЛіга чемпіонів — 16:20 8239
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"Судді грали за Динамо". Легендарний захисник киян має претензії до гри команди Хацкевича проти СлавіїЛіга чемпіонів — 15:00 5903
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