Реал – Атлетіко – відео голів

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів матчу на "Футбол 24".

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА.

Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

Вже на 1-й хвилині матчу нападник Атлетіко Дієго Коста скористався своїм шансом та відкрив рахунок у матчі.

На 27-й хвилині Карім Бензема ударом головою зрівняв рахунок.

На 63-й хвилині Серхіо Рамос реалізував пенальті та вивів свою команду вперед.