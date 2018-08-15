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РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал – Атлетіко – відео голів

23:47 3445 Читать на русском
Реал – Атлетіко – відео голів
Реал – Атлетіко – відео голів

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА. Дивіться відео голів матчу на "Футбол 24".

Реал та Атлетіко змагаються за Суперкубок УЄФА.

Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА-2018

Вже на 1-й хвилині матчу нападник Атлетіко Дієго Коста скористався своїм шансом та відкрив рахунок у матчі.

На 27-й хвилині Карім Бензема ударом головою зрівняв рахунок.

На 63-й хвилині Серхіо Рамос реалізував пенальті та вивів свою команду вперед.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид

live 92'
2 : 2
Атлетіко
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Теги
Суперкубок УЄФА Відеоновини Реал Мадрид - Атлетіко
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