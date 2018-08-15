Реал – Атлетіко: Естонія витратила на підготовку до Суперкубка УЄФА понад 7 млн євро

Президент Естонського футбольного союзу Айвар Похлак розповів про організацію матчу за Суперкубок УЄФА. Матч проходить в Талліні на стадіоні Ліллекюла.

"Держава інвестувала 5 мільйонів євро в реновацію стадіону. Федерація додала ще 2 мільйони євро.

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І воно того варте, однозначно. До того ж потрібно було завершити реновацію стадіону в будь-якому випадку.

Що стосується організаційних витрат, то це нюанси", – цитує Похлака ТАСС.

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