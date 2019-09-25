Раньери может возглавить Сент-Этьен

Бывший наставник английского Лестера и многих других европейских клубов Клаудио Раньери может вернуться к работе в чемпионате Франции.

В услугах 67-летнего специалиста заинтересован Сент-Этьен, утверждает Calciomercato.

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По информации издания, боссы "зеленых" разочарованы результатами командами под руководством Гислена Прентана. Сент-Этьен после 6-ти туров идет в зоне вылета Лиги 1, а на групповом этапе Лиги Европы начал с поражения бельгийскому Генту (2:3). Потеря очков в поединке против Метца в среду, 25 сентября, может стоить Прентану должности.

Клаудио Раньери находится без работы с мая, когда покинул итальянскую Рому. Итальянец уже имеет опыт работы во Франции. Он тренировал Монако, а после сенсационного чемпионства с английским Лестером отработал один сезон с Нантом. Напомним, что Сент-Этьен выступает в одной группе ЛЕ с Александрией.

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