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Раньєрі може очолити Сент-Етьєн

18:56 231 Читать на русском
Раньєрі може очолити Сент-Етьєн
Клаудіо Раньєрі / LaPresse

Колишній керманич англійського Лестера та багатьох інших європейських клубів Клаудіо Раньєрі може повернутися до роботи в чемпіонаті Франції.

 

У послугах 67-річного фахівця зацікавлений Сент-Етьєн, стверджує Calciomercato.

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За інформацією видання, боси "зелених" розчаровані результатами командами під керівництвом Гіслена Прентана. Сент-Етьєн після 6-ти турів іде в зоні вильоту Ліги 1, а на груповому етапі Ліги Європи розпочав із поразки бельгійському Генту (2:3). Втрата очок у поєдинку проти Метца в середу, 25 вересня, може коштувати посади Прентану.

Клаудіо Раньєрі перебуває без роботи з травня, коли покинув італійську Рому. Італієць уже має досвід роботи у Франції. Він тренував Монако, а після сенсаційного чемпіонства з англійським Лестером відпрацював один сезон із Нантом. Нагадаємо, що Сент-Етьєн виступає в одній групи ЛЄ із Олександрією.

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Сент-Етьєн Сент-Етьєн Гіслен Прентан Гіслен Прентан Сент-Етьєн - Метц Франція Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі
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