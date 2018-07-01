Рамос: Россия ждала серию пенальти, это был их единственный шанс

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Вылет из чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серию пенальти, потому что это был их единственный шанс.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой", – цитирует футболиста Twitter сборной Испании.

Напомним, Испания не сумела удержать преимущество над Россией в основное время и уступила в серии послематчевых пенальти.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018