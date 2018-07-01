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Рамос: Россия ждала серию пенальти, это был их единственный шанс

20:52 107 Читати українською
Рамос: Россия ждала серию пенальти, это был их единственный шанс
Серхио Рамос / Фото: ФИФА

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Вылет из чемпионата мира – это всегда болезненно. Они ждали серию пенальти, потому что это был их единственный шанс.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Как капитан, могу сказать, что очень горжусь командой", – цитирует футболиста Twitter сборной Испании.

Напомним, Испания не сумела удержать преимущество над Россией в основное время и уступила в серии послематчевых пенальти.

Россия победила Испанию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия Серхио Рамос Серхио Рамос
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