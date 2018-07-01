Рамос: Россия ждала серию пенальти, это был их единственный шанс

ЧМ 2018 — 21:51 62
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Хорватия – Дания: курьезные голы и результативная ничья после первого тайма
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Хорватия – Дания: команды повторили рекорд чемпионатов мира, обменявшись голами уже в дебюте поединкаЧМ 2018 — 21:35 20
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ЧМ-2018 Испания – Россия: провал "Тики-таки", цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно не поверитьЧМ 2018 — 21:28 1944
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Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 19:52 3187
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ЧМ-2018: Россия стала первой командой с 1966 года, которая дважды забила в свои ворота за 1 МундиальЧМ 2018 — 17:50 216
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