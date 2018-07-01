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Рамос: Росія чекала на серію пенальті, це був їхній єдиний шанс

20:52 133 Читать на русском
Рамос: Росія чекала на серію пенальті, це був їхній єдиний шанс
Серхіо Рамос / Фото: ФІФА

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував поразку від збірної Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Виліт з чемпіонату світу – це завжди болісно. Вони чекали серії пенальті, тому що це був їхній єдиний шанс.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Як капітан, можу сказати, що дуже пишаюся командою", – цитує футболіста Twitter збірної Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія не зуміла втримати перевагу над Росією в основний час та поступилася у серії післяматчевих пенальті.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
Іспанія - Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018 Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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