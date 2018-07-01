Рамос: Росія чекала на серію пенальті, це був їхній єдиний шанс

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував поразку від збірної Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Виліт з чемпіонату світу – це завжди болісно. Вони чекали серії пенальті, тому що це був їхній єдиний шанс.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Як капітан, можу сказати, що дуже пишаюся командою", – цитує футболіста Twitter збірної Іспанії.

Нагадаємо, Іспанія не зуміла втримати перевагу над Росією в основний час та поступилася у серії післяматчевих пенальті.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018