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Рамос: Россия? Сборная Испании может навязать сопернику свою игру

11:27 36 Читати українською
Рамос: Россия? Сборная Испании может навязать сопернику свою игру
Серхио Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал выход команды из группы и поделился ожиданиями перед противостоянием с Россией в 1/8 финала чемпионата мира 2018.

"Мы вышли с первого места и выполнили нашу задачу. Игра против Марокко была тяжелой, но надо двигаться дальше. Мы играли против великолепной команды, которая умеет атаковать. Эта сборная может наказать за любую ошибку, поэтому надо было быть максимально сконцентрированными.

Против России будет трудно, но я надеюсь на нашу замечательную игру. Мы можем навязать сопернику свою игру", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 Испания сыграет против России, а Уругвай померяется силами с Португалией.

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Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

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Матч окончен
2 : 2
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Испания - Марокко Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия Серхио Рамос Серхио Рамос
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