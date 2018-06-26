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Рамос: Росія? Збірна Іспанії може нав'язати супернику свою гру

11:19 763 Читать на русском
Рамос: Росія? Збірна Іспанії може нав'язати супернику свою гру
Серхіо Рамос

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував вихід команди з групи та поділився очікуваннями перед протистоянням з Росією в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018.

"Ми вийшли з першого місця та виконали наше завдання. Гра проти Марокко була важкою, але треба рухатись далі. Ми грали проти чудової команди, яка вміє атакувати. Ця збірна може покарати за будь-яку помилку, тому треба було бути максимально сконцентрованими.

Проти Росії буде важко, але я сподіваюсь на нашу чудову гру. Ми можемо нав'язати супернику свою гру", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія зіграє проти Росії, а Уругвай поміряється силами з Португалією.

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Іспанія - Марокко: Понеділок 25 червня 2018

Іспанія
Матч завершено
2 : 2
Марокко
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Теги
Іспанія - Марокко Іспанія Іспанія ЧС 2018 Іспанія - Росія Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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