Рамос: Росія? Збірна Іспанії може нав'язати супернику свою гру

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос прокоментував вихід команди з групи та поділився очікуваннями перед протистоянням з Росією в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018.

"Ми вийшли з першого місця та виконали наше завдання. Гра проти Марокко була важкою, але треба рухатись далі. Ми грали проти чудової команди, яка вміє атакувати. Ця збірна може покарати за будь-яку помилку, тому треба було бути максимально сконцентрованими.

Проти Росії буде важко, але я сподіваюсь на нашу чудову гру. Ми можемо нав'язати супернику свою гру", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЧС-2018 Іспанія зіграє проти Росії, а Уругвай поміряється силами з Португалією.

ЧС-2018 Іспанія – Марокко: "червона фурія" зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу