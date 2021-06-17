"Сливочные" впервые с 1904 года будут иметь неиспанского капитана, сообщает Marca.

Реал официально анонсировал уход Рамоса после 16 лет в клубе

После ухода Рамоса повязка перейдет к бразильцу Марсело. Вице-капитаны – французы Бензема и Варан. Только потом очередь дойдет до испанца Начо, который уже 20 лет находится в структуре клуба. Последний раз Реал имел капитана-иностранца в 1904-м – тогда такая честь выпала Федерико Ревуэльте из Гватемалы.

Добавим, что Реал завершил сезон без единого выигранного трофея и попрощался с главным тренером Зинедином Зиданом.

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