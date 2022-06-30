Рамос обращался к Рубиалесу, чтобы тот помог завоевать "Золотой мяч"-2019, сообщает El Confidencial. Серхио направил чиновнику сообщение с просьбой, которое теперь попало в сеть и вызвало резонанс.

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"Руби, ты знаешь, что я никогда ничего не просил. Но сейчас хочу попросить об услуге. Я считаю, что это был особый год для меня и для команды. Я был бы благодарен до конца своих дней. Прошу не столько за себя, как за весь испанский футбол", – сказал Рамос в сообщении Рубиалесу.

Рубиалес никак не помог защитнику Реала. Серхио даже не был близок к награде. "Золотой мяч"-2019 выиграл Месси, вторым был ван Дейк, а тройку замкнул Роналду. Что интересно, в 2019-м Реал не выиграл ни Лигу чемпионов, ни Примеру. Просьба Рамоса выглядит очень странно.