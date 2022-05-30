Нападающий ПСЖ отдал должное Кариму Бензема и считает, что именно форвард Реала заслужил победу в голосовании.

"Безусловно, Бензема заслужил получить "Золотой мяч". В этом сезоне он выиграл Примеру и Лигу чемпионов. Нет никаких сомнений, что он заслужил награду, ведь провел феноменальный год.

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В Лиге чемпионов он сыграл ключевую роль во всех матчах, начиная с 1/8 финала. Думаю, что в этом году сомнений нет", – цитирует аргентинца TyC Sports.

Напомним, у Лионеля Месси есть 7 "Золотых мячей". В коллекции трофеев 34-летнего Карима Бензема, который в сезоне 2021/22 забил 44 гола и выиграл чемпионат Испании и ЛЧ, нет ни одного.

Церемония вручения "Золотого мяча-2022" состоится 17 октября в Париже.

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