"У меня были тяжелые несколько недель. К счастью, вот уже несколько дней я чувствую себя лучше, но в футболе, как и в жизни, нефарт тоже играет роль.

Рамос сыграл против Косово 5 минут и травмировался – капитан Реала пропустит матчи с Ливерпулем и Барселоной

Вчера после игры во время тренировки я заметил дискомфорт в левой икре. Сегодня я прошел обследование, и было подтверждено, что у меня мышечная травма.

Сейчас меня задевает больше всего то, что я не смогу помочь команде в будущих сложных матчах, а также ответить своей игрой на вашу любовь, которую вы мне дарите на поле. Буду работать и всей душой поддерживать команду", – написал Рамос в Insragram.

Напомним, 6 апреля Реал будет принимать Ливерпуль в рамках 1/4 финала ЛЧ, а уже через 4 дня встретится с Барселоной в 30-м туре Ла Лиги.

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