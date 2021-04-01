Рамос відреагував на свою травму, яка залишить Реал без ветерана у боях з Барселоною та Ліверпулем
Капітан Реала Серхіо Рамос на перше місце ставить пріоритети команди, а не власні амбіції.
"У мене були досить важкі кілька тижнів. На щастя, ось уже кілька днів я почуваюсь краще, але у футболі, як і в житті, нефарт теж грає роль.
Рамос зіграв проти Косова 5 хвилин і травмувався – капітан Реала пропустить матчі з Ліверпулем та Барселоною
Вчора після гри під час тренування я помітив дискомфорт у лівій ікрі. Сьогодні я пройшов обстеження, і було підтверджено, що у мене м'язова травма.
Зараз мене зачіпає найбільше те, що я не зможу допомогти команді в майбутніх складних матчах, а також відповісти своєю грою на вашу любов, яку ви мені даруєте на полі. Буду працювати і всією душею підтримувати команду", – написав Рамос в Insragram.
Нагадаємо, 6 квітня Реал прийматиме Ліверпуль в рамках 1/4 фіналу ЛЧ, а вже через 4 дні зустрінеться з Барселоною у 30-му турі Ла Ліги.
Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку