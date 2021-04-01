Футболист приехал с повреждением из расположения национальной команды, где накануне он провел 5 минут в матче против сборной Косово.

Рамос отметил свое 35-летие в лагере сборной Испании – видео поздравления ветерана

Рамос получил травму мышц внутренней части голени левой ноги, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Хотя бы ориентировочные сроки реабилитации традиционно не указаны, но AS утверждает, что Серхио вылетел в месяц.

Напомним, что только в начале марта Рамос вернулся после предыдущего повреждения. С тех пор Серхио не сыграл еще ни одного полного матча. Реалу придется туго без своего капитана, который не поможет мадридцам в четвертьфинале Лиги чемпионов против Ливерпуля (первый матч 6 апреля) и в Ла Лиге с Барселоной (10 апреля).

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