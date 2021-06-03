35-летний центрбек королевского клуба подговаривает своих одноклубников не соглашаться на уменьшение заработной платы. Рамос считает, что руководство Реала хочет использовать сэкономленные деньги на подписание Килиана Мбаппе, сообщает Onda Cero.

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Ранее стало известно, что звездный форвард ПСЖ отказался подписывать новый контракт с парижанами. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022-го, поэтому ближайшее трансферное окно – последняя возможность заработать на его продаже. Будущее капитана "сливочных" также остается неопределенным. Серхио еще не договорился с "бланкос" о новом контракте.

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года. В сезоне 2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года в обмен на снижение зарплаты на 10%.

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