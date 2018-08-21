Ракитич останется в Барселоне

Хорватский полузащитник Барселоны Иван Ракитич продлит контракт с клубом и не собирается покидать Камп Ноу.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич не покинет "блаугранас" этим летом, сообщает издание Marca.

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30-летний хорват решил отклонить предложение ПСЖ, однако потребует от клуба нового контракта с увеличенной зарплатой.

Сообщается, что руководство каталонцев готово пойти навстречу футболисту и обновить его контракт, который действует до 2021 года.

Единственный вариант трансфера Ракитича в ПСЖ – уплата парижанами клаусулы в размере 125 млн евро. Впрочем, вряд ли ПСЖ будет нарушать правила финансового фэйр-плей ради приобретения хавбека.