Ракитич: Модрич и Иньеста прибыли с других планет

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями от игры Андреса Иньесты и Луки Модрича.

"Их очень трудно сравнивать. Складывается ощущение, что они прибыли с других планет, чтобы поиграть со смертными. И Модрич, и Иньеста являются одними из лучших футболистов на своей позиции.

Для меня было большой честью четыре года играть с Андресом в Барселоне, как и с Лукой в сборной Хорватии. Находясь рядом с такими футболистами, вы наслаждаетесь и учитесь.

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Я благодарю Бога за возможность поиграть с ними обоими. Андрес – один из моих лучших друзей, а Лука мне как старший брат", – цитирует Ракитича AS.

Напомним, сборная Хорватии вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 где встретится с Данией.