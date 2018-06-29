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Ракітіч: Модріч та Іньєста прибули з інших планет

17:25 214 Читать на русском
Ракітіч: Модріч та Іньєста прибули з інших планет
Іван Ракітіч та Лука Модріч / Фото з соцмереж

Півзахисник Барселони і збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився враженнями від гри Андреса Іньєсти і Луки Модріча.

"Їх дуже важко порівнювати. Складається відчуття, що вони прибули з інших планет, щоб пограти зі смертними. І Модріч, і Іньєста є одними з кращих футболістів на своїй позиції.

Для мене було великою честю чотири роки грати з Андресом в Барселоні, як і з Лукою в збірній Хорватії. Перебуваючи поруч з такими футболістами, ви насолоджуєтеся і вчитесь.

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Я дякую Богу за можливість пограти з ними обома. Андрес – один з моїх кращих друзів, а Лука мені як старший брат", – цитує Ракитича AS.

Нагадаємо, збірна Хорватії вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 де зустрінеться з Данією.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Андрес Іньєста Андрес Іньєста Хорватія Хорватія Лука Модріч Лука Модріч Іван Ракітіч Іван Ракітіч Чемпіонат світу-2018 Хорватія - Данія
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