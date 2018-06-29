Ракітіч: Модріч та Іньєста прибули з інших планет

Півзахисник Барселони і збірної Хорватії Іван Ракітіч поділився враженнями від гри Андреса Іньєсти і Луки Модріча.

"Їх дуже важко порівнювати. Складається відчуття, що вони прибули з інших планет, щоб пограти зі смертними. І Модріч, і Іньєста є одними з кращих футболістів на своїй позиції.

Для мене було великою честю чотири роки грати з Андресом в Барселоні, як і з Лукою в збірній Хорватії. Перебуваючи поруч з такими футболістами, ви насолоджуєтеся і вчитесь.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Я дякую Богу за можливість пограти з ними обома. Андрес – один з моїх кращих друзів, а Лука мені як старший брат", – цитує Ракитича AS.

Нагадаємо, збірна Хорватії вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018 де зустрінеться з Данією.