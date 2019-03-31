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Ракицкий в своем фирменном стиле забил первый гол за Зенит

17:48 219 Читати українською
Ракицкий в своем фирменном стиле забил первый гол за Зенит
Ярослав Ракицкий / ФК Зенит

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий забил дебютный гол за российский клуб.

Зенит в матче 21 тура РПЛ дома победил Оренбург со счетом 3:1. Свой дебютный гол забил украинец Ярослав Ракицкий.

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Экс-защитник Шахтера в своем фирменном стиле удачно реализовал штрафной удар, перебросив стенку и голкипера гостей Евгения Фролова.

Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 44 очка.

Теги
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Видеоновости Оренбург
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