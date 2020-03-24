toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Дзюба обвиняется в расизме – Ракицкий стал "жертвой" лидера сборной России

07:30 349 Читати українською
Дзюба обвиняется в расизме – Ракицкий стал "жертвой" лидера сборной России
Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба / Фото ФК Зенит

В питерском Зените разгорелся расистский скандал, в эпицентре которого оказался экс-игрок сборной Украины.

Организация FARE, которая занимается противодействием расизма в Европе, обратила внимание на публикацию Артема Дзюбы в Instagram, сообщает Sport24.

"Мы все – проспиртованные, нам безразлично" капитан сборной России объяснил, как "противостоять" коронавирусу

Нападающий Зенита поделился фотоколлажем, на котором он вместе с Ярославом Ракицким и темнокожими легионерами питерского клуба позируют перед матчем. Рядом с фото был мультипликационный кадр с обезьянами.

Дзюба подчеркнул, что именно экс-игрок сборной Украины больше всех соответствовал своему прототипу. В FARE порекомендовали россиянину акуратнее подбирать контент для соцсетей, в противном случае, это может расцениваться как проявление расизма.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Сабо – о карантине: Жизнь продолжается, переживем и эту беду
08:00
31
Теги
Украинцы за рубежом Артем Дзюба Артем Дзюба Зенит Зенит Россия футбольные курьёзы Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
9
час
:
37
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук