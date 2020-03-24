Дзюба обвиняется в расизме – Ракицкий стал "жертвой" лидера сборной России

В питерском Зените разгорелся расистский скандал, в эпицентре которого оказался экс-игрок сборной Украины.

Организация FARE, которая занимается противодействием расизма в Европе, обратила внимание на публикацию Артема Дзюбы в Instagram, сообщает Sport24.

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Нападающий Зенита поделился фотоколлажем, на котором он вместе с Ярославом Ракицким и темнокожими легионерами питерского клуба позируют перед матчем. Рядом с фото был мультипликационный кадр с обезьянами.

Дзюба подчеркнул, что именно экс-игрок сборной Украины больше всех соответствовал своему прототипу. В FARE порекомендовали россиянину акуратнее подбирать контент для соцсетей, в противном случае, это может расцениваться как проявление расизма.

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