Ракицький говорить про мешканців Санкт-Петербурга, як про найпристойніших людей, – російський коментатор Орлов

Відомий російський футбольний коментатор Геннадій Орлов прокоментував перехід захисника Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Що мені сподобалося, Ракицький сказав, що Петербург не чуже для нього місто. Тут живе його батько. Няня його дітей до 17 років жила в Ленінграді. Він тепло відгукується про мешканців Петербурга як про найпристойніших людей і готовий грати за Зеніт.

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Ось це якраз ті слова, які ніколи не говорив Паредес. Для нього Петербург – це чергова зупинка в його кар'єрі", – сказав Орлов ГСО Live.

Нагадаємо, минулого тижня український захисник Ярослав Ракицький перейшов із Шахтаря в Зеніт. У ЗМІ повідомлялось про суму 10 млн євро.

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