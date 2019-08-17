Рафаилов: У Зари есть кадровые проблемы перед матчем против Эспаньола

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем Лиги Европы против Эспаньола.

"Есть трудности перед Эспаньолом. У Русина удаление, Вернидуб – непонятно пока, но надеемся, что все в порядке. Абу Ханна – сотрясение мозга, он потерял сознание.

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Есть кадровые потери, однако я считаю, что команда и тренер на правильном пути. Не могу сказать, что будет легко, ведь постоянно хочется чего-то большего", – передает слова Рафаилова Футбольный формат.

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Напомним, Заря в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с испанским Эспаньолом. Первый поединок состоится на выезде 22 августа, начало поединка в 22:00.