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Рафаилов: У Зари есть кадровые проблемы перед матчем против Эспаньола

21:45 109 Читати українською
Рафаилов: У Зари есть кадровые проблемы перед матчем против Эспаньола
Сергей Рафаилов / Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем Лиги Европы против Эспаньола.

 

"Есть трудности перед Эспаньолом. У Русина удаление, Вернидуб – непонятно пока, но надеемся, что все в порядке. Абу Ханна – сотрясение мозга, он потерял сознание.

"Не могу вспомнить, что произошло", – Абу Ханна прокомментировал жуткую травму, полученную в матче против ЦСКА (София)

Есть кадровые потери, однако я считаю, что команда и тренер на правильном пути. Не могу сказать, что будет легко, ведь постоянно хочется чего-то большего", – передает слова Рафаилова Футбольный формат.

"В футболе не бывает ничего невозможного", – Скрипник о матче Зари с Эспаньолом в Лиге Европы

Напомним, Заря в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с испанским Эспаньолом. Первый поединок состоится на выезде 22 августа, начало поединка в 22:00.

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Заря Заря Лига Европы Сергей Рафаилов Эспаньол - Заря
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