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Рафаїлов: У Зорі є кадрові проблеми перед матчем з Еспаньйолом

21:45 28 Читать на русском
Рафаїлов: У Зорі є кадрові проблеми перед матчем з Еспаньйолом
Сергій Рафаїлов / Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про кадрові проблеми команди перед матчем Ліги Європи проти Еспаньйола.

 

"Є труднощі перед Еспаньйолом. У Русина вилучення, Вернидуб – незрозуміло поки, але сподіваємося, що все в порядку. Абу Ханна – струс мозку, він втратив свідомість.

"Не можу згадати, що сталось", – Абу Ханна прокоментував моторошну травму, отриману в матчі проти ЦСКА (Софія)

Є кадрові втрати, проте я вважаю, що команда і тренер на правильному шляху. Не можу сказати, що буде легко, адже постійно хочеться чогось більшого", – передає слова Рафаїлова Футбольний формат.

"У футболі не буває нічого неможливого", – Скрипник про матч Зорі з Еспаньйолом у Лізі Європи

Нагадаємо, Зоря у плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє з іспанським Еспаньйолом. Перший поєдинок відбудеться на виїзді 22 серпня, початок поєдинку о 22:00.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Сергій Рафаїлов Еспаньйол - Зоря
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