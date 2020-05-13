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Рафаилов: Если увидите объявление на столбах о работе для пенсионеров – позвоните мне

20:34 39 Читати українською
Рафаилов: Если увидите объявление на столбах о работе для пенсионеров – позвоните мне
Сергей Рафаилов / Фото из открытых источников

Экс-функционер луганского клуба Сергей Рафаилов рассказал, чем планирует заниматься после увольнения из Зари.

"Мне 67 лет. Я – шахтер, который ушел на пенсию в 50. Уже 17 лет работаю на пенсии. Наверное, нужно подумать о внуках или, может, даже о правнуках.

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Кем я могу работать в футболе? Тренером – нет. Наверное, у меня есть какие-то организаторские способности. До футбола работал на должностях, где нужно было проявлять такие способности и работать с людьми. Но что-то нигде не видел объявления на столбах, что на работу требуются пенсионеры. Если увидите – позвоните мне.

Пока не знаю, прошло слишком мало времени. У меня еще много воспоминаний обо всем, хотя я уже немного отошел, успокоился. У меня было одно призрачное предложение. Но со мной очень сложно работать. Поэтому надо хорошо подумать, нужен ли вам такой человек", – сказал Рафаилов в программе Вацко Live.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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