Это бред и какая-то пиар-акция": Рафаилов раскритиковал требование создания женских команд в УПЛ

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов категорически против навязывания женского футбола украинским клубам.

"Это бред. Это какая-то пиар-акция президента УАФ, или он какие-то дивиденды на этом хочет заработать. Интересно, люди, которые за это голосовали, понимают, о чем идет речь?

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Во-первых, мне не нравится, что убирают команды U-21. Эти футболисты с 19-ти до 21 года, куда они пойдут? Много молодежи сейчас играет в УПЛ? Они будут играть? Тем более сейчас иногда денег не хватает на одну команду, а они хотят организовать еще одну лигу. Давайте тогда обязуемся создать, как Реал и Барселона, еще и баскетбольные команды, футзальные, футбол на траве и т. п.

Кто-то вообще просчитывал что это такое? Где эти женские команды будут жить, как делить базу с первыми командами, тренировки, душевые... Это ужасный проект, это бред", – сказал Рафаилов в программе Вацко Live.

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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