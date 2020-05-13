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Рафаїлов: Якщо побачите оголошення на стовпах про роботу для пенсіонерів – зателефонуйте мені

13 травня 20:34 450 Читать на русском
Рафаїлов: Якщо побачите оголошення на стовпах про роботу для пенсіонерів – зателефонуйте мені
Сергій Рафаїлов / Фото з відкритих джерел

Екс-функціонер луганського клубу Сергій Рафаїлов розповів, чим планує займатися після звільнення з Зорі.

"Мені 67 років. Я – шахтар, який пішов на пенсію у 50. Вже 17 років працюю на пенсії. Напевно, потрібно подумати про онуків чи, може, навіть про правнуків.

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Ким я можу працювати в футболі? Тренером – ні. Напевно, у мене є якісь організаторські здібності. До футболу працював на посадах, де потрібно було проявляти такі здібності і працювати з людьми. Але щось ніде не бачив оголошення на стовпах, що на роботу потрібні пенсіонери. Якщо побачите – зателефонуйте мені.

Поки не знаю, пройшло занадто мало часу. У мене ще багато спогадів про все, хоча я вже трохи відійшов, заспокоївся. У мене була одна примарна пропозиція. Але зі мною дуже складно працювати. Тому треба добре подумати, чи потрібна вам така людина", – сказав Рафаїлов у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов покинув луганський клуб 26 березня – з цього часу посада залишається вакантною.

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