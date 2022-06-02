"Мы знали, как играть. Готовились, разбирали. Главный тренер говорил, чтобы мы не били мяч, не подстраивались под их игру, чтобы играли в свой футбол. Мы знаем, что умеем играть, неоднократно это показывали. Было сложно в том плане, что много эмоций, иногда они мешают.

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Но все ребята молодцы, все справились с этим давлением. Могу только поздравить всех и поблагодарить ребят. Они отдали максимум, все, что у них было, осталось на футбольном поле.

Тренерский штаб нас подготовил, нам говорили, что нужно врываться из глубины, потому что шотландцы допускают ошибки в таких ситуациях. Это сработало, Руслан отдал роскошный пас. Мне нужно было только забить. Мы – одна команда. Кто-то защищается, кто-то забивает. Это доли секунды. Когда у меня был первый момент, где я не забил, было достаточно времени. Приходят 2 мысли: можешь так пробить, можешь по-другому пробить. А тут все было на автомате, принял, увидел, что вратарь вышел. Надо было только исполнить.

Показали характер в конце, выстояли. Было нелегко. Особенно поздравляю тренерский штаб, который провел колоссальную работу. Надо сделать еще один шаг. Он самый важный, самый тяжелый. Прошли только 50% пути, радоваться пока рано", – сказал Ярмоленко в комментарии "ВЗБІРНА".

Напомним, финальное сражение с Уэльсом за поездку на чемпионат мира в Катаре состоится в воскресенье, 5 июня.

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