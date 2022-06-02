Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился эмоциями после победы над шотландцами (3:1) в отборе к ЧМ-2022.

"Только победы. Только мира. И счастливых улыбок наших детей. Тем более в такой день (1 июня был День защиты детей, – прим.).

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Вот все наши желания! Поздравляю всех с победой", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины накануне выиграла у Шотландии 3:1. Сидорчук появился на поле на 93-й минуте, заменив Тараса Степаненко. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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