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"Радости в раздевалке не было", – Чеснаков прокомментировал историческую победу Ворсклы в Лиге Европы

26 октября 08:00 194 Читати українською
"Радости в раздевалке не было", – Чеснаков прокомментировал историческую победу Ворсклы в Лиге Европы
Владимир Чеснаков / фото: Денис Руденко

Капитан полтавчан Владимир Чеснаков прокомментировал минимальную победу Ворсклы над Карабахом в рамках 3-го тура Лиги Европы.

"Ворскла отдала все силы, чтобы победить Карабах, даже радости в раздевалке не было.

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Мы еще не осознаем, что выиграли. Эта победа – историческая, первая победа в групповом этапе Лиги Европы. Я хочу поздравить всех наших полтавских болельщиков", – подытожил Чеснаков в комментарии телеканалу "Футбол 1".

Напомним, Ворскла на выезде минимально переиграла Карабах в матче 3-го тура Лиги Европы.

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Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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