Захисник збірної України Валерій Бондар запевнив, що у команди немає жодних проблем з настроєм перед плей-офф за вихід на ЧС-2022.

"Протягом цього тижня ми добре тренувалися. Працюємо над фізичними даними, бо попереду п’ять важких матчів, тож треба добре підготуватися. Під час збору ми багато часу проведемо разом, будемо напрацьовувати ті чи інші моменти тактичного плану. Звісно, за тривалий час можна краще звикнути один до одного.

Мудрик розпочав повноцінну роботу у таборі збірної України – команду Петракова застала негода

Щодня працюватимемо не лише для перемоги на полі, а й задля того, щоб порадувати нашу націю, наших хлопців із ЗСУ. Дуже багато повідомлень отримуємо із цього приводу. Моя мрія – поїхати до Катару, бо чемпіонат світу у футболіста може бути раз у житті. Це мета кожного гравця, який прибуває до збірної. Я вже виступав на молодіжному чемпіонаті світу, але турнір національних команд – зовсім інший рівень. Дуже хочеться туди поїхати.

Також хочеться, аби наші хлопці, наша нація, наша славна Україна перемогли. Ми також працюватимемо на футбольних полях, допомагатимемо нашій країні всім, чим можемо", – цитує Бондаря прес-служба УАФ.

Росія напала на Україну: Ребров розкриває плани на майбутнє, проблеми і трансфер Шахтаря за 20 мільйонів (LIVE)