"Мы не цирковая команда, которая просто выходит на поле, чтобы сделать несколько трюков. Мы странствующая и, прежде всего, сплоченная семья, которая имеет одну главную цель – сделать так, чтобы народ Украины гордился, чтобы на мгновение подарить ему хорошие ощущения, бороться за честь Украины.

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Игроки ежедневно сталкиваются с болью и эмоциями войны, это вызывает только глубокое восхищение. Конечно, здесь также нужно стать чемпионом и выиграть кубок, если это возможно. Но опыт и значение футбола идут гораздо дальше. Когда Шахтер играет на международном уровне, болеет вся Украина. Даже в окопах люди смотрят наши матчи. Это осознание вызывает у ребят очень глубокие эмоции", – поделился Пушич в комментарии Soccernews.

Напомним, что Марино возглавил Шахтер в октябре 2023 года, выведя "горняков" в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате донецкий клуб занимает 4 место, сыграв на 2 матча меньше трио лидеров УПЛ.

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