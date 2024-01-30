"Это были две недели тяжелой работы, мы тренировались почти каждый день – только один день посвятили восстановлению, поэтому было сложно. Я очень доволен тем, как команда работала и прогрессировала. Как я говорил, было две цели: повысить уровень нашей физической подготовки и усовершенствовать некоторые элементы игры – с мячом и без него. За это время я увидел много положительных моментов, поэтому очень доволен.

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Все поединки были по-своему особенными. В целом мы провели достаточно неплохие спарринги, и в последнем я увидел много хороших моментов. Также выигрывали у серьезных соперников, при этом низко защищались и ждали контратаки, что нам неплохо удавалось. Невозможно создавать много шансов в противостоянии с таким оппонентом, однако мы доминировали, владели мячом, и возможности, которые мы создали, должны были бы превратиться в голы. Но я увидел хороший настрой, много беговой работы. Ребятам было трудно, ведь мы немало поработали перед этой игрой. Иногда можно заметить небольшую усталость, но несмотря на это мы боролись, поэтому получилось неплохо.

Планы на вторую часть сборов и физическое состояние игроков? Сейчас все хорошо, мы достигли значительного прогресса, становимся сильнее, что показываем в контрольных матчах. Можем доминировать без мяча, с большим количеством бега, хорошим прессингом. Целью второй части является продолжать прогрессировать, давать игрокам больше минут и сохранять свой уровень. Наверное, будем проводить по два матча в день на следующей неделе, перейдем от 60 минут до 90, и это также будет физически трудно, однако необходимо, чтобы быть готовыми к серьезным играм с Марселем", – поделился Пушич в комментарии официальному сайту Шахтера.

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