Нападающий ПСЖ Мауро Икарди близок к возвращению в Серию А.

Ювентус считает возможным трансфер Икарди, поскольку финансово может позволить себе переход нападающего, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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ПСЖ готов отпустить аргентинца и ожидает конкретного предложения. В настоящее время стороны ведут неформальные переговоры. Парижане планируют заработать около 30 млн евро за Мауро.

Отметим, что Икарди в текущем сезоне провел 20 матчей за ПСЖ, в которых забил пять голов.

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