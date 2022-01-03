Ювентус может подписать Икарди – ПСЖ рад избавиться от форварда
12:33 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди близок к возвращению в Серию А.
Ювентус считает возможным трансфер Икарди, поскольку финансово может позволить себе переход нападающего, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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ПСЖ готов отпустить аргентинца и ожидает конкретного предложения. В настоящее время стороны ведут неформальные переговоры. Парижане планируют заработать около 30 млн евро за Мауро.
Отметим, что Икарди в текущем сезоне провел 20 матчей за ПСЖ, в которых забил пять голов.
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