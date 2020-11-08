Действующий чемпион страны в очередной раз вписал свое имя в историю французского футбола.

Вчера, 7 ноября, ПСЖ в матче 10-го тура чемпионата Франции на своем поле разгромил Ренн со счетом 3:0. Эта победа стала для парижского клуба восьмой подряд в Лиге 1.

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Кроме того, "красно-синие" впервые в истории высшего французского дивизиона одержали победу в пяти матчах подряд, забивая не менее трех голов, сообщает Opta Sport.

Напомним, парижская команда в чемпионате Франции обыграла Ренн (3:0), Нант (3:0), Дижон (4:0), Ним (4:0) и Анже (6:1). Общий счет встреч – 20:1.

Напомним, действующие чемпионы занимают в турнирной таблице Лиги 1 первое место, имея в своем активе 24 очка. Лилль, который идет вторым, отстает от парижан на 5 пунктов.

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