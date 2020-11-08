Чемпионат Франции 2020/21, 10-й тур

Бордо – Монпелье – 0:2

Голы: Молле, 49, Делор, 66

ПСЖ – Ренн – 3:0

Голы: Кин, 11, Ди Мария, 21, 73

Игровой день открыли Бордо и Монпелье. Первый тайм прошел без голов, а вот в начале второй половины Молле открыл счет в матче, замкнув фланговую передачу. Чуть позже Делор поставил точку в матче, элегантно реализовав выход один на один.

Марсель установил достижение десятилетия Лиги 1

ПСЖ без Неймара и Мбаппе не испытал проблем в матче с Ренном. Парижане вышли вперед благодаря голу Мойзе Кина, который получил мяч после отбора Ди Марии. Впоследствии Анхель окончательно записал себя в герои поединка, сначала эффектно перебросив голкипера после великолепной передачи Эрреры, а во второй половине точно пробив из-за пределов штрафной.

Таким образом, ПСЖ набрал 24 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице, Ренн с 18 пунктами остался третьим. Монпелье благодаря своей победе набрал 17 зачетных баллов, Бордо с 12 очками остался двенадцатым.

Марсель минимально одолел Страсбур и приблизился к лидерам Лиги 1