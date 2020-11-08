"Я хочу закончить свою европейскую карьеру в ПСЖ, но это зависит не только от меня. Я рад играть за "красно-синих".

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Это клуб, в котором ко мне очень хорошо относятся. Я сделаю все, что смогу", – цитирует Ди Марию издание Goal.

Напомним, в прошлом сезоне Ди Мария провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 23 результативные передачи. В сезоне 2020/21 в 8 матчах он сумел отличиться 4 раза и оформить 3 ассиста. За ПСЖ 32-летний аргентинец выступает с 2015 года. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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