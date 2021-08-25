Віце-чемпіони Франції готові продовжувати хитру гру задля збільшення пропозиції, повідомляє AS з посиланням на L'Equipe.

ПСЖ може запросити Рішарлісона на заміну Мбаппе

Насправді ПСЖ був здивований навіть першою ставкою Реала у розмірі 160 млн євро. Боси паризького клубу не розраховували на таку щедрість, адже Мбаппе через рік може стати вільним агентом. Втім, вони хочуть вибити з мадридців ще більше грошей. ПСЖ цілком може прийняти 200 млн євро, а в ідеалі – 220 млн, які б дозволили чемпіону світу зрівнятися з рекордом Неймара.

Додамо, що Мбаппе провів 3 матчі в поточному сезоні, відзначившись одним голом та 2 асистами.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника