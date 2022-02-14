"У меня хорошие ощущения, у Реала – вся уверенность мира. Это сложный матч, самый тяжелый соперник. Как и мы, они хотят выиграть турнир. Эта игра могла бы стать финалом и никто бы не удивился. Мы хотим выбить ПСЖ. О времени в ПСЖ у меня отличные воспоминания. Мне нравилось там работать из-за фанов, вижу, что там отличная команда. Почеттино отлично работает, там большое давление. Важно победить. Нас ждет топ-матч.

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Думаю, обе команды находятся под давлением, это отличные соперники. Нам будет сложно с ними, им – с нами. Таковы эти матчи. Не надо слишком много думать. Надо хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с отличной командой на прекрасном стадионе. Единственное, о чем нам нужно думать – это то, как показать максимум. Мы сделаем это.

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Тренеру к таким матчам не очень-то трудно готовиться. Уверен, что здесь у игроков есть стопроцентная мотивация. Надо подготовить хороший план, но завтра сыграют команды. Составление плана не будет сложным ни для меня, ни для Почеттино", – поделился Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый матч между ПСЖ и Реалом состоится в Париже уже во вторник, 15 февраля. Начало в 22:00.

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