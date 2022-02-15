Вот мы и дожили до возвращения Лиги чемпионов. Большинство болельщиков "откроют" еврокубки просмотром поединка между ПСЖ и Реалом, но для хейтеров футбольной попсы есть еще и матч в Лиссабоне – там Спортинг принимает Манчестер Сити. Он важен не только для португальцев и англичан, но и для украинцев, ведь на поле может выйти Зинченко.

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Фаворит в этой паре очевиден. Манчестер Сити доминирует в Англии, оторвавшись на 9 очков от Ливерпуля и аж на 16 – от Челси. Подопечніе Пепа Гвардиолы меньше всех пропустили среди всех команд топ-5 лиг, у них самый маленький xGA (острота ударов соперников) и третий xG в Европе (больше моментов создают лишь Ливерпуль и Бавария). В последних 12 матчах "горожане" одержали 11 побед и расписали одну ничью.

Писать о силе Манчестер Сити можно бесконечно. Этим никого не удивишь. Проблемой для Спортинга является не фантастическая форма чемпиона Англии, а отсутствие явных слабых мест – британский коллектив очень уверенно действует как в обороне, так и в атаке, а неубедительных поединков у него практически нет.

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В последний раз серьёзные проблемы "горожане" имели 1 января в матче с Арсеналом – лондонцы высоко и продуманно прессинговали подопечных Пепа Гвардиолы, пользуясь слабым первым пасом у Аке. Кроме того, канониры классно держались в блоке 4-4-2 и даже провоцировали Сити на агрессивный прессинг собственной обороны. Всё это требовало идеальной позиционной работы и топовой концентрации. Способен ли на такой футбол Спортинг?

Вряд ли. Португальский чемпион демонстрирует симпатичную игру, но его прорыв в 1/8 финала ЛЧ стал возможным лишь благодаря слабой группе и фиаско дортмундской Боруссии. В своём квартете "львы" победили только "шмелей" (3:1 в Лисабоне) и Бешикташ, потерпев разгромы от Аякса (идейно и тактически близкого к Ман Сити) – этого оказалось достаточно. Не хочется этим фактом унизить Спортинг, но в Европе команда прыгнула выше головы.

Выступления в чемпионате только подтверждают этот тезис. Подопечные Рубена Аморима идут на второй позиции с отставанием от Порту в 6 очков, причем на выходных "львы" расписали с главным конкурентом скандальную ничью. Кроме того, в январе коллектив проиграл Браге (1:2), хотя и реабилитировался за неудачу – Спортинг бил Бенфику в финала Кубка лиги с тем же счетом. Словом, коллектив боевит, но даже в Португалии он не доминирует.

Впрочем, хозяевам сегодня может помочь синдром Гвардиолы. Пеп любит перемудрить с составом и тактикой на матчи ЛЧ – и это не случайность, а система. Каталонец нервничает в поединках на вылет, так что списывать Спортинг до стартового свистка не стоит.

Кадровая ситуация

Выход Зинченко в матче против Спортинга выглядит вполне вероятным, ведь Уокер пропускает матч из-за дисквалификации. Пепу придётся перевести Канселу на правый фланг, освободив позицию для Александра – кстати, коуч хвалил украинца после поединка против Норвича.

Кроме Уокера, точно не сыграют Грилиш, Жезус и Палмер, которые еще не успели набрать форму после травм. Ну, и к отсутствию Мэнди все уже привыкли.

У Спортинга кадровых проблем нет. Под вопросом лишь участие Педру Гонсалвеша.

Ориентировочные составы на матч Спортинг – Манчестер Сити

Спортинг: Адан – Инасио, Коатес, Феддаль – Порро, Палинья, Нуньес, Рейс – Сарабия, Паулиньо, Сантуш

Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Стерлинг, Фоден, Марез

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Спортинг в родных стенах даст сражение. Возможно, хозяева на кураже даже забьют гол, но вряд ли стоит ожидать сенсации. Манчестер Сити слишком силён для португальцев. Ставим на уверенную победу "горожан".

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