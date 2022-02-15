ПСЖ і Реал явно не бажали зустрітись один з одним вже у 1/8 фіналі ЛЧ. Парижани за результатами жеребкування спочатку натрапили на Манчестер Юнайтед, який лихоманить у матчах з аутсайдерами АПЛ, а мадридці отримали в пару Бенфіку – втім, помилка з формуванням кошиків призвела до повторного жереба. "Вершкові" навіть збиралися подавати протест, але від цієї ідеї відмовились.

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести з Росії – все через можливе вторгнення в Україну

З іншого боку, обидва клуби зможуть продати протистояння якомога дорожче. Флорентіно Перес саме для цього й вигадував Суперлігу, а Нассер Аль-Хелаіфі з тими ж цілями підтримує реформу ЛЧ від УЄФА. Для рядових же фанатів пара виглядає ідеальною – і справа не тільки в статусі команд. Просто одна частина матчів у 1/8 фіналу не має інтриги, а інша ризикує вилитись у нудну тактичну битву з грою на нуль.

ПСЖ і Реал точно не про це. Французький гранд взагалі із року в рік кидає виклик системним підходам у футболі. У Клоппа, Гвардіоли, Конте, Фліка чи Нагельсманна гра підпорядкована тонко налагодженій структурі, в той час як Париж максимально експлуатує талант суперзірок.

Із системної точки зору добиватись тріумфів у топових турнірах, маючи попереду звільнену від пресингу трійку Мессі-Неймар-Мбаппе, абсолютно неможливо – втім, яскраві перемоги парижан над Баварією, Манчестер Сіті чи тим же Реалом, а також фінал і півфінал ЛЧ, змусили тактичних аналітиків змиритись. Навіть найкращу структуру можна розбити реактивними ривками Мбаппе, фінтами Нея, сейвами Наваса чи генієм Маркіньйоса. І не тільки в одному матчі.

Історія Ліги чемпіонів багата на рекорди та особливі досягнення! Переконайся у цьому, переглядаючи улюблені матчі з коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Для фанів більш важливо, що ПСЖ звик демонструвати надзвичайно яскравий футбол, звільнений від кайданів жорстких схем. З іншого боку, клас виконавців дозволяє тренеру оперувати будь-якими ігровими моделями – при всій ставці на талант зірок, Париж ніколи не була простим у тактичному плані. Проблема лишень в тому, що у Маурісіо Почеттіно взагалі не виходить витискати максимум. Його ПСЖ – вкрай вразливий, нестабільний і незбалансований.

Так, у Франції столичний колектив має 13-очковий гандикап, але в ігровому плані в останні два місяці проблем вистачало. Чого тільки коштує важкий матч проти Ренна на вихідних – вирвати перемогу в ньому вдалося аж на 90+4-й хвилині. Причому гості виглядали набагато краще у всіх фазах, а Париж провів всього 1 удар у площину.

"Ця гра могла б стати фіналом": Анчелотті відзначив рівність сил ПСЖ та Реала перед матчем плей-офф Ліги чемпіонів

В Кубку команда нещодавно поступилася Ніцці, не забивши жодного гола. У Ліона та Лор'яна теж не вдалося виграти. Втім, варто не забувати про розгром Лілля (5:1) та легкий винос Монако (2:0), а також про 4-матчеву переможну серію в чемпіонаті (12:2 за голами)

На груповому етапі ЛЧ французи також демонстрували контрастність. В Англії вони заслужено програли Манчестер Сіті, але вдома розбили "містян" – загалом, матч був рівним, але все вирішили зірки парижан. Важкі поєдинки з РБ Лейпциг завершились з рахунком 2:2 й 3:2. Ось такий він, нинішній ПСЖ. То густо, то пусто.

У команди Маурісіо Почеттіно намітилась надзвичайна залежність від форми Мбаппе – Кіліан забив 21 гол і віддав 11 асистів у всіх турнірах. Вся команда провела 72 голи. Мессі ж, при всій своїй невиразності у Лізі 1, феєрить у ЛЧ – у нього 5 голів і 7 асистів. Обидві зірки будуть надзвичайно заведеними на Реал, але разом з таким вони вносять шалений дисбаланс у структуру гри. Чи впорається з цим Поч сьогодні? Матч покаже.

Реал, в принципі, виступає антиподом ПСЖ. Мадридці тримаються за зрозумілу й ефективну ігрову модель, в якій грамотно збалансовані командність та індивідуальна майстерність. "Вершкові" прекрасно навчені виходу з-під тиску на власній половині. Вони дуже класно перекривають лінії передач, шикарно працюють на м'ячі й оперативно підлаштовуються під тактику суперника. Кожен рух "бланкос" синхронізований з командними переміщеннями.

Колектив готовий до будь-яких ситуацій на полі, а в топ-матчах його перевага над суперниками була помітна неозброєним оком. Реал впевнено бив Барселону й Атлетік у Суперкубку, здолав усіх прямих конкурентів у битві за золото Ла Ліги й лідирує за xG та очікуваними очками. Все виглядає ідеально, однак це лишень ефектний фасад, за яким вже зараз помітно покалічений життям інтер'єр.

Реал в останніх п'яти матчах виграв лишень два рази – у Гранади (1:0) та Ельче (завдяки голу на 116-й хвилині). За цей період мадридці пропустили три м'ячі від все того ж Ельче (розписавши нічию на Сантьяго Бернабеу) й заслужено поступилися Атлетіку в Кубку (0:1). Не в останню чергу це сталося через відсутність Бензема, в активі якого 24 голи та 9 асистів – і без якого Вінісіус не такий крутий.

Реал розглядає Почеттіно на потенційну заміну Анчелотті, – ЗМІ

Домінування "вершкових" у топ-матчах в поточному сезоні має специфічний характер – команда створює не дуже багато моментів, але демонструє класну реалізацію завдяки якісним передачам, зміщенням та індивідуальній майстерності у завершенні атак. Від своїх суперзірок структура гри мадридців залежить не менше, ніж футбол ПСЖ. В неї не можна помістити ноунейма без втрати якості.

Класу Реала вистачає для нинішньої Ла Ліги, але чи вистачить його на Лігу чемпіонів? В цьому є великі сумніви, адже "королівському клубу" не вистачає якісного пресингу – в Іспанії за його інтенсивністю мадридці йдуть на 16-й позиції. Команда критично залежна від Бензема й Вінісіуса, а глибина складу не така вже й велика. Втім, класу може вистачити конкретно на матч проти ПСЖ.

Кадрова ситуація

На жаль, Серхіо Рамос не зможе зіграти проти колишнього клубу. Він тренується індивідуально й пройде нове обстеження через тиждень. Крім того, в заявку не потрапили Ідріса Гуйє та Аді Діалло, яким потрібен час на відновлення після КАН.

Найбільша ж інтрига крутиться навколо Неймара – бразилець не грав з 28 листопада, але відновився від травми й на днях повернувся у загальну групу. Очікувати на нього в старті не варто, але Маурісіо Почеттіно сподівається, що нападник отримає місце в запасі.

Реал має великі проблеми з Бензема. Карім не виходив на поле з 23 січня, отримавши м'язову травму, однак він вже відновився. Француз прилетів у Париж і провів частину тренування разом з усією командою. Рішення по його участі в матчі прийматимуть сьогодні.

Натомість, в заявку потрапив Менді, який пропускав три останніх поєдинки. Крім того, Карло Анчелотті заявив про хороші шанси Бейла зіграти проти ПСЖ.

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Навас – Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш – Вейналдум, Данілу, Верратті – Мбаппе, Мессі, Ді Марія

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Родріго, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Вболівальники отримали яскраве протистояння двох атакувальних колективів, які роблять ставку на експлуатацію зірок – Париж у більшій мірі, Мадрид у меншій. При цьому структура гри у них має серйозні недоліки, тож Мбаппе й Вінісіусу буде де розгулятись. Значить, можна очікувати на значну кількість голів.

Визначити фаворита непросто. ПСЖ не програє у рідних стінах з квітня 2021 року. Реал прямо зараз виглядає організованішим і стабільнішим, але у парижан надзвичайно сильний склад. Що переважить? Ймовірно, все вирішать дрібниці й індивідуальний перформанс лідерів.

Результативна нічия здається досить вірогідним результатом. На неї і поставимо.