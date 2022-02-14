Напряженная ситуация между Россией и Украиной может отразиться на проведении финала Лиги чемпионов-2022.

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность перенести финал Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга, сообщает Football.London.

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Отмечается, что это может произойти, если Россия приступит к полномасштабному вторжению в Украину. УЕФА следит за эскалацией конфликта между Россией и Украиной.

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Добавим, что финал Лиги чемпионов сезона 2021/22 запланирован на 28 мая в российском Санкт-Петербурге.

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