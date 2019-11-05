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ПСЖ предложит Мбаппе зарплату Неймара, чтобы уберечь форварда от перехода в Реал

13:26 114 Читати українською
ПСЖ предложит Мбаппе зарплату Неймара, чтобы уберечь форварда от перехода в Реал
Килиан Мбаппе / Фото ФК ПСЖ

Форварда ПСЖ Килиана Мбаппе ждет соблазнительное предложение.

Руководство ПСЖ пытается удержать Килиана Мбаппе и готовит для форварда новый контракт, сообщает Le Parisien.

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По новому соглашению на 20-летнего француза ожидают подобные финансовые условия, как у главной звезды парижан Неймара. Напомним, бразилец получает в ПСЖ около 40 млн евро в год.

Такое оживление в лагере действующего чемпиона Франции вызвано интересом Реала, который летом попытается приобрести Килиана за 300 млн евро. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 7 матчей, в которых отличился 5-ю голами и тремя ассистами.

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